Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerinde meydana geldi.

Adnan Ç. idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerleyen Ayhan G’nin kullandığı otomobile arakadan çarptı. Kazada şarampole devrilen otomobildeki sürücü yara almadan kurtulurken, diğer otomobildeki yolculardan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.