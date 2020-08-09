Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerinde meydana geldi.
Adnan Ç. idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerleyen Ayhan G’nin kullandığı otomobile arakadan çarptı. Kazada şarampole devrilen otomobildeki sürücü yara almadan kurtulurken, diğer otomobildeki yolculardan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Kırıkkale kazaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 09:00
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