Haber Giriş: Kaynak: DHA
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM bağlantı yolu Kağıthane istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurutuldu.
Çökme nedeniyle TEM bağlantı yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: üst geçit TEM bağlantı yolu son dakika eyüpsultanSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 08:43
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