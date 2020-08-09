Haber Giriş: Kaynak: İHA
Aydın'da park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.
Sazlı Mahallesi'nde park halinde bulunan Şahin Çaylak'a ait otomobil yandı.
Aracın yandığı ihbarını alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Söke İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gitti.
Yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü.
Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: aydın söke Yanan araçSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 07:03
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