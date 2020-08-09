Ulu Cami Caddesi'nde Sait Nuri Uçar'a ait iki katlı eski ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.