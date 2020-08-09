Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da çıkan yangında ahşap bina kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İçinde kimsenin olmadığı bina kullanılamaz hale geldi.
Ulu Cami Caddesi'nde Sait Nuri Uçar'a ait iki katlı eski ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: yangın Kütahya ahşap binaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 06:18
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