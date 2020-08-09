Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-İHA
Gaziantep'te 30 ton saman yandı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te bir saman ambarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması ile söndürülen yangında, yaklaşık 30 ton saman yandı.
İslahiye ilçesinde saman dolu bir ambarda yangın çıktı.
35 ton samanın bulunduğu ambardaki yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin 12 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Olayda hayvan yemi olarak kullanılacak 30 ton saman kül oldu.
Etiketler: saman ambarı GaziantepSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 05:29
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