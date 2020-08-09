Haber Giriş: Kaynak: AA
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Sefaköy rampasında Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sol ön tekeri yerinden çıkan otomobilde, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: yolcu otobüsü trafik KazasıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 07:29
Son Haberler
- 07:33
- 07:45
- 07:03
- 06:46
- 06:18
Sıradaki Haber
Aydın'da park halindeki araç yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz