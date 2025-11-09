Puslu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.11.2025 08:10

Kırıkkale'de "dernek" görünümlü kumarhane: 14 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere toplam 110 bin 964 lira para cezası kesildi.

Kırıkkale'de "dernek" görünümlü kumarhane: 14 gözaltı

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Çiçekçileri Sevenler Derneğine operasyon düzenledi.

Baskında, dernek salonundaki 3 masada kumar oynandığı tespit edildi.

Operasyonda Dernek Başkanı Y.D. ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, diğerlerine 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

Oyun masalarındaki kumar malzemeleri ile bir miktar paraya da el konuldu.

ETİKETLER
Kırıkkale Kumar Polis
Sıradaki Haber
Freni tutmayan kamyon park halindeki 4 aracı biçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:36
Kocaeli'de yangında hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
07:09
Freni tutmayan kamyon park halindeki 4 aracı biçti
06:50
Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı, 2 ev küle döndü
03:35
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor
03:30
Yeni haftada hava nasıl olacak?
02:35
Kartal'da trafik kazası: 5 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
FOTO FOKUS
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ