Puslu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.11.2025 06:24

Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı, 2 ev küle döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında aynı kişiye ait 2 ev adeta küle döndü.

Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı, 2 ev küle döndü

Kırsal Derbent Mahallesi'nde İsmail D'ye ait müstakil evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aynı kişiye ait bitişikteki eve de sıçrayan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, yangın sırasında evden 2 mutfak tüpü ile 45 kilogramlık ticari tüp çıkardı.

İki evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Manisa Yangın
Sıradaki Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:09
Kırıkkale'de "dernek" görünümlü kumarhane: 14 gözaltı
07:36
Kocaeli'de yangında hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
07:09
Freni tutmayan kamyon park halindeki 4 aracı biçti
03:35
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor
03:30
Yeni haftada hava nasıl olacak?
02:35
Kartal'da trafik kazası: 5 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
FOTO FOKUS
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ