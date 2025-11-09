Yeni haftada hava nasıl olacak?

Sıcak ve güneşli hava etkisini yitiriyor. Yurdun batısında yağış etkili olacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak kendisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hafta boyunca yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek.

Pazar günü, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haftanın ilk gününde de yağışlar sürecek.

Salı günü yağışlı havanın Marmara ve Ege'nin büyük bir bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ancak hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda kademeli bir düşüş bekleniyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Salı günü gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İzmir'de de salı günü yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var.