Kocaeli'deki depo yangınıyla ilgili 7 kişi açığa alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; olayla ilgili olarak bakanlık tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildi. Ayrıca, SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiği belirtilerek soruşturmanın selameti açısından, SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığı bilgisi verildi.