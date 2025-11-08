Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.11.2025 18:37

Kayseri'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi

Kayseri'nin Beyazşehir Mahallesi'nde drift yaparken görüntülenen sürücüye 83 bin 746 lira ceza kesildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün aracı trafikten menedildi.

Kayseri'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ehliyeti bulunmayan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 83 bin 746 lira para cezası kesti ve aracı trafikten menetti.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Halef Hoca Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesti.

ETİKETLER
Kayseri Drift Trafik
Sıradaki Haber
Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Bakan Kacır: Hak edilen refah seviyesine Terörsüz Türkiye ile ulaşılacak
17:39
Bakan Göktaş: Aile yılı kapsamında 13 bin 921 faaliyet gerçekleştirdik
17:32
Pakistan Başbakanı Şerif: Dünya, Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarışını hayranlıkla izledi
17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü
16:50
KKTC Dışişleri Bakanlığından GKRY'ye silah ambargosunu kaldıran Norveç'e tepki
16:46
Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
FOTO FOKUS
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ