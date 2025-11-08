Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı

Nezir Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda, Abdurrahman T'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında minibüsteki 13 çocuk ile sürücülerin de bulunduğu toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da Şırnak Devlet Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralananları ziyaret etti.

Yaralılara ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Alpaslan ve Sazak, hastane yetkililerinden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Birol Ekici de telefonla yaralıların yakınlarıyla görüşerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.