Egzoz muayenesiz araçlara 13,7 milyon lira ceza kesildi

Bakanlık tarafından ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 2018'de 81 ilde başlatılan EGEDES projesi ile araçların egzoz gazı emisyon ölçümleri elektronik olarak takip ediliyor.

ASELSAN ile geliştirilen sistem, plaka tanıma teknolojisiyle araçların geçerli bir egzoz muayenesi olup olmadığını anında sorgulayarak, trafikte herhangi bir aksamaya neden olmadan tespit yapıyor.

Sistemle 2025 yılında yapılan 20 bin 211 denetimde muayene yaptırmayan araç sahiplerine 13 milyon 755 bin 675 TL para cezası uygulandı.

Proje kapsamında geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları, 81 il müdürlüğüne ait denetim araçlarına monte edilmiş durumda. Bu araçlar, seyir halindeyken veya sabit noktalarda denetim yaparak muayenesiz araçları belirliyor.

Uygulanan cezalardan elde edilen gelirin, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında kullanıldığı belirtildi.

Mevzuata göre, hususi ve resmi otomobillerin ilk 3 yaş sonunda, devamında ise her 2 yılda bir egzoz emisyon ölçümü yaptırması gerekiyor. Kamyon, kamyonet, otobüs ve taksi gibi ticari araçlar için ise bu süre, ilk 1 yaş sonunda ve devamında her yıl olarak uygulanıyor.