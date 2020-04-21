Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırgızistan'dan getirilen Türkler yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs salgını üzerine bulundukları Kırgızistan'dan uçakla Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini geçirecekleri yurda yerleştirildi.
Kırgızistan'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Bişkek'ten aldığı yolcularla saat 15.25'te İstanbul Havalimanı'na geldi.
Yolcular sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüse bindirildi. Otobüsün personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.
Otobüslerle Maltepe'deki Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Mimar Sinan Yurdu'na getirilen vatandaşlar, burada 14 gün karantinada kalacak.
Etiketler: Kırgızistan İstanbul covid-19Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 22:58
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