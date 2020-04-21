Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin kırsal bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, law silahı, antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.
Etiketler: Van terör örgütü PKKSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 22:07
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