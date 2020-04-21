Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, sosyal mesafe kuralına aykırı olarak 17 kişilik bir grubun, bir işyeri önünde fotoğraf çekildiğini tespit etti.

Bunun üzerine polis, fotoğraftaki şahısların H.E, O.P, B.E, T.E. ve E.T.E. olduğunu belirledi. İsimleri belirlenen şahıslara, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi hükmünce 3 bin 150'şer lira, toplamda ise 15 bin 750 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Diğer şahısların da kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından aynı işlemin uygulanacağı öğrenildi.