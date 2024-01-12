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Türkiye
İHA 12.01.2024 06:12

'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi tutuklandı

İzmir’de, hakkında 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi, polis operasyonuyla yakalandı.

'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

İzmir’in Tire ilçesi ve çevresinde, yasa dışı faaliyetlerinden ötürü 2021 yılında operasyon yapılan ve kamuoyunda 'Kıranlar' olarak bilinen suç örgütünün firari üyesi L.K.’nin saklandığı adresi belirleyen İzmir polisi düğmeye bastı.

“Taksirle Ölüme Neden Olma” ve “Basit Yaralama” suçlarından hakkında toplamda 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K., saklandığı adreste yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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