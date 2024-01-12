'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi tutuklandı

İzmir’in Tire ilçesi ve çevresinde, yasa dışı faaliyetlerinden ötürü 2021 yılında operasyon yapılan ve kamuoyunda 'Kıranlar' olarak bilinen suç örgütünün firari üyesi L.K.’nin saklandığı adresi belirleyen İzmir polisi düğmeye bastı.

“Taksirle Ölüme Neden Olma” ve “Basit Yaralama” suçlarından hakkında toplamda 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K., saklandığı adreste yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.