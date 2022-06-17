Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiraladıkları daireyi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir apartmanda 2 ayrı daireye yapılan baskında, saksılara ekilmiş çok sayıda kenevir ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6 katlı apartmanın son katının karşılıklı iki dairesini kiralayan zanlıların dairenin birinde ikamet ettiği, diğerinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, söz konusu evlerde yaptıkları aramada yüzlerce saksıda kiminin boyu 70 santimetreyi geçmiş 400 kök Hint keneviri, saksılar, toprak, led ışık, havalandırma sistemi, güç kaynakları, paketleme cihazları ve hassas terazi ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili Ş.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Hint Keneviri Uyuşturucu
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