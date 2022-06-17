"Dur" ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı. Sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan polisin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi yakınlarında bir otomobil sürücüsü, trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.
Ekipler, kısa süre sonra otomobili durdurdu ancak sürücü araçtan inmek istemedi.
Bu sırada aracını tekrar hareket ettiren kadın sürücü, polis memuru S.Y'ye çarparak kaçmaya başladı.
Polisin sağlık durumu iyi
Polis memurunun ekip arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan sürücü alkollü çıktı
Kaçan sürücünün bulunduğu araç, kısa süre sonra Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durduruldu.
Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Cansu A'nın aracında alkol şişesinin bulunduğu görüldü.
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