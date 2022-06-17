Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ali Dikyar'ın kullandığı otomobil, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Emrah Balcı idaresindeki motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dikyar ve eşi Gizem Dikyar ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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