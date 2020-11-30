Havalar soğudu, evlerde ısınma sorunları başladı. Isı kaybının en büyük nedenlerinin başında izolasyon geliyor. Bu konu ev sahibi ile kiracıları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Oturduğu daire ısı yalıtımı olmaması nedeniyle daha soğuk olan kiracı ev sahibinden talepte bulunabilir. Ev sahibi bu eksikliği gidermezse kiracı tadilat yaptırıp masraf tutarını kiradan düşebilir. Ama öncesinde ev sahibine bilgi vermesi gerekiyor. Acil durumlarda ise tadilatı bilgi vermeden de yaptırılabilir.

Avukat Yıldırım Keser, kiracının bunu talep etme hakkı olduğunu söyleyerek, "Dış cepheden birdenbire su almaya başladı. İçerideki eşyalar zarar görecek, badana boya zarar görecek, bu durumda kiraya verenin rızasına gerek yoktur" dedi.

Maliyeti ev sahipleri karşılıyor

Ancak binanın kendi yapısından kaynaklanan bir bakım gerekli ise süreç farklı işliyor. Avukat Keser, bu süreci şöyle anlatıyor:

"Örnek veriyorum 40 yıllık binada oturuyorsunuz, ne çatısı akıyor ne pencerenin altından rüzgar alıyor ama yine de dairede bir ısı kaybı var. O binanın yıpranmasına bağlı bir izolasyon eksikliği ise artık kiracı bunun giderilmesini talep etme hakkı yoktur. Çünkü bu esaslı bir tamiratı gerektiren bir tadilattır."

Böyle bir durumda sorun, bina yönetimince alınacak kararla ya mantolama ya da çatı onarımı ile hallediliyor. Maliyetin ise ev sahiplerince karşılanması gerekiyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ümit Şakir Turan