Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Hacıali köyünde yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin COVID-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.
Ardahan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları önlem amaçlı kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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