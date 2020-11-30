Merkeze bağlı Hacıali köyünde yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin COVID-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.

Ardahan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları önlem amaçlı kapatıldı.