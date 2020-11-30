Afyonkarahisar'ın Burmalı Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gelen 65 yaşındaki D.T'nin, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kontrolünde COVID-19 testinin pozitif, oğlu M.T'nin temaslı olduğunu tespit etti.

İhbar üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, adrese sevk edildi. Polis ekipleri, D.T. ile yanında bulunan 32 yaşındaki oğlu M.T'yi gözetimde tutarak 112'den ekip talebinde bulundu.

Özel araca bindirilen D.T. ile oğlu M.T, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna yerleştirildi.

D.T'ye karantinayı ihlalden cezai işlem de uyguladı.