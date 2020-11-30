Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antik kentte kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bulunan Kapıkaya Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güneyce köyünde bulunan Kapıkaya Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, İ.A, M.E, B.İ, H.H.B, Ö.D, E.A. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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