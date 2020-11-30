Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Tarım ve Orman Bakanlığı
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