Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilitli otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, anahtarı içinde unutulan araç, kendisini kilitleyince 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı. İtfaiye, otomobilin camını kırarak bebeği kurtardı
Gölcük'teki Değirmendere Vapur İskelesi'nin önünde meydana gelen olayda, otomobilinin anahtarını araçta unutan Latif Aslan, 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakarak, otomobilden indi.
Otomobilin bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi üzerine bebek araçta mahsur kaldı. Aracının kapılarını açamayan Latif Aslan itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobilin camını kırarak kapıları açtı. Otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Kayhan'ı kurtardı.
Etiketler: Kocaeli
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