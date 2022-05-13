Van İran sınır hattı toplamda 295 kilometre uzunluğunda ve bunun 64 kilometresi Çaldıran ilçesinde yer alıyor.

Şimdiye kadar ise söz konusu kaçak geçişleri önleyebilmek adına bölgeye bu şekilde modüler duvarlar inşa edildi ve bunların uzunluğu 41 kilometreye kadar ulaşmış durumda. Tek amaç ise sınır hattını bu beton bloklarla tamamen perdeleyebilmek.

Geçen sene örülen duvarımızın yüksekliği 3 metre, 1 metre de tel örgü, jiletli tel örgü vardı. Bu sene duvarı daha da yükseltme, duvarı 4 metre teli de 1 metre, 5 metre yüksekliğinde olacak.

"2023 yılında duvar yolunun bitirilmesi hedefleniyor"

Eski Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Geri kalan Ağrı sınırından Kapıköy sınır kapısına kadar olan 90 kilometrelik kısmı da, bir kısmı ihale edildi. Bir kısmı da yarın ihale edilecek. İnşallah Kapıköy sınırına kadar olan 150 kilometrelik kısmının tamamiyle duvarı yolu bitirilecek. Kapıköyle Başkale-Yükseova arası da 2023 yılında tamamiyle bitirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

Bölgedeki güvenlik tedbirleri 3 kademeden oluşuyor. Hudut birlikleri sınır hattının güvenliğinden sorumlu. Yani bir diğer deyişle, her türlü kaçak geçişe karşı ilk önleyici unsur olarak nöbet tutuyorlar.

Bilmez, “Bizim burada 9 tane taburumuz, 46 tane karakolumuz, 170 tane kulede sınır birliklerimiz 7-24 esasına göre görev yapmaktadır” bilgisini verdi.

Hudut birliklerinin en büyük destekçisi Özel Harekat Polisleri

Hudut birliklerinin en büyük destekçisi ise Özel Harekat Polisleri. Yeri geliyor duvar dibinde devriye atıyorlar, yeri geliyor inşası devam eden duvarlarla ilgili şantiyelerin güvenliğini sağlıyorlar.

Mehmet Emin Bilmez, “Geçen sene 750 Özel Harekat polisi,7 zırhlı araç, 37 tim şeklinde sınırda hem çalışan firmaların güvenliğini sağladı, hem de oradaki birliklere yardımcı oldu. Jandarmaya da il dışından 5 bölük personel araçlarıyla birlikte geçen sene geldi” dedi.

Bu birliklerin arkasında ise Jandarma ekipleri yer alıyor.

Mehmet Emin Bilmez, “Bizim Van denizi dediğimiz bir denizimiz var. Bunun üzerindeki seyrüsefer güvenliği jandarma ve devriye botları yapıyordu ve bunlar da küçüktü. Yollar tutulmaya başlanınca organizatörler düzensiz göçmeni bu göl üzerinden götürmeye başladılar. Burada sahil güvenlik birimi kuruldu” ifadelerine yer verdi.

Yalnızca sınır hattında değil, şehir içinde de düzensiz göçmenlerin izi sürülüyor. Hemen hemen her gece kaçakçıların göçmenleri gizlediği bir şok evi basılıyor, deşifre ediliyor. Van göçmen kaçakçılığı şube müdürlüğü ekipleri özel harekat polisleriyle birlikte ipekyolu ilçesinde, karşıyaka mahallesinde bir adres belirledi. Ve içeride düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan ekipler an itibariyle o adrese baskın düzenliyor.

Kömürlük şok evine dönüştürülmüş

Baskın yapılan adresteki kömürlüğün göçmen kaçakçıları tarafından şok evine dönüştürüldüğü ve gördüğünüz gibi içeride de 11 tane düzensiz göçmenin gizlendiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan göçmenler Van Valiliği’ne bağlı geri gönderme merkezinde geçici olarak barındırılıyor. Hiçbir şekilde halkın arasına karışmalarına izin verilmiyor. En fazla 1 hafta içerisinde ise ülkelerine gönderiliyorlar.



Bilmez, “Biz geçen sene 120 binin üzerinde sınırda engelledik, bu sene de 40 bin 500 civarında kişiyi sınırda engelledik. Geçen 12 bin civarında içeride yakalayıp geri gönderme merkezine teslim ettiğimiz kişi. Bu sene de 7 bin 300 civarında kişiyi içeride yakaladık” ifadelerine yer verdi.

Peki sosyal medyada infial uyandıran görüntüler doğru mu?

Eski Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şöyle yanıtladı:

“Birinde yine bir hesabın paylaştığı bir şeydi, görüntüydü, sonra biz onun İran’da kaçakçılık işi yapan insanların bir reklam işi olduğunu, oradaki farsça metinleri kaldırıp, o görüntüleri paylaştıkları, son zamanlarda yine yeniymiş gibi paylaşılan görüntülerin daha önce 1 yıl önce paylaşılan görüntüler olduğunu ve o görüntülerin bizim sınıra dahil olmadığını ya Afganistan’dan İran’a giderken, İran’dan Türkiye sınırına doğru gelirken o bölgede çekilmiş.

“Bir yerel gazetecinin sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüyü biz araştırdık. İran’da reklam işte. Türkiye’nin her tarafına otobüs kalkıyor, işte sınırı rahat geçebiliyorsunuz. Bizimkiler şey olunca bunun İran’da dağıtılan üzerinde farsça şirketin ve Afganca, Peştunca şirketin adını telefon numarasının reklam görüntüsü olduğu ortaya çıktı.”

Bu reklamlara kanıp Van sınırına gelenler ise hüsrana uğruyor

Eski Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bir kaç gün önce yine böyle bir görüntü elimize geçti, kendi aralarında konuşuyorlar. Ya bizi kandırdılar, geldik, sınırı geçemedik, geri döndük, şimdi tekrar sınırı geçmek için şansımızı zorlayacağız ama pişmanız buraya geldiğimize, bu tür pişmanlıkların duyurulmaması için İran’daki görüntülerin sanki Türkiye sınırından aynı şekilde geçiliyormuş gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Buradan Afganistan’dan İran’dan Pakistan’dan bu organizatör müşteri bulmak için bu görüntüleri kullanmakta. Bunları da el altından gazetecilere servis etmekte.”

Van’da geçen yıldan bu yana yetkililerce 200’den fazla şok evi yıkıldı. Güvenlik güçlerinin sınır denetimleri de aralıksız devam ediyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ahmet Bağış