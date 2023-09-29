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Türkiye
AA 29.09.2023 20:03

Kilis'te "polise mukavemet" gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kilis'te polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kilis'te "polise mukavemet" gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde silahla ateş edilme olayına müdahale eden polislere mukavemette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, çevresinde ve araçlarındaki aramalarda 2 tabanca, 3 kısa namlulu tüfek, 49 fişek, 58 av tüfeği fişeği, 3 boş şarjör, 58 av fişeği, 34 boş kovan, bir kılıç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 10 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Eylül saat 02.15 sıralarında ateşli silah kullanıldığı ihbarını değerlendirmek üzere olay yerine giden polis ekiplerine kalabalık grup tarafından mukavemette bulunulduğu belirtilerek, "Polis ekiplerine mukavemette bulunan 7 kişi ile suça sürüklenen çocuklardan B.K, A.Y.A. ve olayı perdeleyerek delilleri karartan H.S. isimli şahıslar etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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