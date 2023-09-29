İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunun detayları belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yasa dışı bahis suçunun önlenmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, başka kişiler adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin adlarına açtırılan 22 paravan şirket olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, teknik ve fiziki takip çalışmalarında örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu, kendilerini gizlemek adına başkalarına ait telefon numaralarını kullandıkları ve lüks bir yaşam sürdüklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen adreslere yönelik "Sibergöz Operasyonu" düzenlendiği ve 45 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 306 bin 485 lira, 18 bin 331 dolar, 3 bin 220 avro, 420 paund, 171 gram altın, 7 Ata lira, 2 çeyrek altın, 3 "beşi bir yerde" tabir edilen set altın, kurulan paravan şirketlere ait kesilmiş faturalar, kaşeler, pos cihazları, hesap hareket dökümleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilere ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt liderine ait 2 ev ve 2 lüks araca da el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuş ve örgüt elebaşılığını yaptığı belirlenen Abdulsamet Aksu'nun da aralarında olduğu 45 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" demişti.