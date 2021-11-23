Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'te ehliyet sınavında üzerinde kopya düzeneği ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Kilis'te, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde ehliyet sınavına giren M.H'nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi.
Ekipler, Suriye uyruklu M.H'nin üst aramasında 1 çağrı cihazı, cihaza takılı 1 SIM kart, 1 telefon bataryası, bataryaya bağlı kablolar, kabloların takılı olduğu cihaz, 1 kamera, 1 hoparlör ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.H. ifadesinde söz konusu malzemeleri İ.B. ve tanımadığı bir kişiden temin ettiğini belirtti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
M.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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