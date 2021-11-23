Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Derince ilçesinde yaptığı altyapı çalışmasında, kepçenin doğal gaz borusuna çarpması sonucu boruda kaçak meydana geldi.

Çevreyi ve evleri kaplayan doğal gaz kokusu paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi.

Vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Ekipler emniyet şeridi ile sokak giriş ve çıkışını kapattı.

Doğal gaz sesinin kendilerini ürküttüğünü ve çok korktuklarını söyleyen Aydın Usta, ''Bir anda güçlü bir ses duyduk. Kazı yapılırken boruyu patlattılar. Evlerin içerisi doğal gaz kokusuyla doldu. Evlerde oturan vatandaşların binalardan çıkmaları istendi. Bizde hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik. Çok korktuk ve endişelendik'' dedi.