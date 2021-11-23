Olay, dün saat 07.30 sıralarında Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Ramazan Ulaşkın, evde uyuyan eşi Sevgül Ulaşkın'a mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kolundan 1 ve göğsünden 3 bıçak darbesi alan Sevgül Ulaşkın, çığlık atarak yardım istedi. Çığlıkları duyan oğlu ve gelini odaya girip Ramazan Ulaşkın'ı engellemeye çalıştı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırık parça ameliyatla çıkarıldı

Sevgül Ulaşkın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının çekilen röntgeninde bıçağın göğsünde kırılıp saplı kaldığı anlaşıldı. Ameliyatla bıçağın kırılan parçası çıkarıldı. Sevgül Ulaşkın’ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

[Fotoğraf:DHA]

"İlaçları iç dediği için bıçakladım"

Olayın ardından gözaltına alınan Ramazan Ulaşkın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ramazan Ulaşkın'ın ifadesinde, kendisini ilaçlarını düzenli kullanmadığı için uyardığı eşiyle bir gün önce akşam tartıştıkları, sabah da uyurken onu bıçakladığını söylediği belirtildi.