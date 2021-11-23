Adana’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Y.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Y.A. için ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından hazırlanan iddianamede, 18 yıla kadar istenen hapis cezası kabul edildi.

İddianamede, Y.A.'nın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığına yönelik görüntüler bulunduğu belirtildi.

Gizlenmek için kod isim kullanmıştı

Y.A.'nın, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek için kod isim kullandığı anlatıldı.

Sanığın, kentteki ikametinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildiği, Suriye'de de terör örgütü adına çatışmalara katıldığı bildirilerek, istenen cezaya karşı, tutuklu Y.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.