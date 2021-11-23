Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Damperi açılan kamyon üst geçide böyle takıldı
İstanbul Büyükçekmece mevkiinde hafriyat kamyonunun damperi açılarak üst geçide takıldı. Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da, E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkiinde dün akşam saatlerinde damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide takıldı.
Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide takılması sonrasında damperinden ayrılan çekicinin bir süre daha ilerlediği görülüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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