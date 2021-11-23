Muratlı ilçesinde sabah bir iplik fabrikasına işçi taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, midibüsün altında kalıp sürüklendi. Otomobilin sürücüsü Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. 15 kişinin yaralandığı kazaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/JKMMCqVX5W pic.twitter.com/bOPIHHtjKZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021

Midibüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı.