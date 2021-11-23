Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Muratlı ilçesinde sabah bir iplik fabrikasına işçi taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, midibüsün altında kalıp sürüklendi. Otomobilin sürücüsü Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. 15 kişinin yaralandığı kazaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/JKMMCqVX5W pic.twitter.com/bOPIHHtjKZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021
Midibüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu soğuk havanın etkisinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz