İddiaya göre, İzmir'in Konak ilçesinde iş yerine giderek dükkanı açan terzi 66 yaşındaki Ahmet Genç, elinde taşıdığı ve içerisinde kimlik kartları, terzilik aletleri ve önemli evrakı bulunan çantayı sandalyesinin kenarına koydu. Bu sırada Ahmet Genç'i takip ettiği öne sürülen kimliği belirsiz bir kişi, Genç'in çantasını çalarak kayıplara karıştı. Önce çantasını yanına almayı unuttuğunu sanan terzi Genç, daha sonra iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde çantasının çalındığını fark etti.

[Fotoğraf: İHA]

Önce etrafı gözledi ardından çantayı çaldı

Görüntülerde Ahmet Genç'in iş yerini açarak içeri girdiği, daha sonra kendisini takip eden bir kişinin içeriyi kolaçan edip çantaya yöneldiği ve ardından çantayı alarak iş yerinden çıktığı anlar yer aldı. Polis merkezine giden terzi, şüpheliden şikayetçi oldu.

Ayrıca şüphelinin sokağın ilerisinde çantanın içerisini kurcalaması ve sokaktan ayrıldığı anlar da çevredeki iş yerleri kamerasınca kaydedildi.

[Fotoğraf: İHA]

Hırsızlık olduğunu önce anlamadı

Terzi Ahmet Genç, kameraları inceleyene kadar hırsızlık olayından şüphelenmediğini söyledi.

"Sabah 06.30 sıralarında iş yerine geldiğimde temizliğimi ve ardından kahvaltımı yaptım. Daha sonra çantamı almak istediğimde çantamı bulamadım. Durumu içerideki ustalara, kaldığım otele bildirdim. Otel çalışanları bana çantam ile birlikte işe gittiğimi söylediler. Tramvayda unuttuğumu düşünüp bindiğim durağı da kontrol ettim ama bulamadım. Yeniden buraya geldiğimde kameraları inceledik ve elimde çanta ile geldiğim ve hemen ardından hırsızın çantayı alıp kaçtığı görünüyor. Daha sonra görüntülerle birlikte emniyete giderek olayı bildirdik ve şikayetçi olduk."

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.