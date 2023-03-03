Belediyeden yapılan açıklamada, depremde ağır hasar gören ve güvenlik tehdidi oluşturan cami minarelerinin, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkımlarının kontrollü gerçekleştirildiği duyuruldu.

Acil yıkılması gereken hasarlı binaların da yıkımının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Acil yıkılması gereken binalar yıkılırken, herhangi bir kazaya sebep vermemesi adına hasarlı parapet duvarlar da ekiplerimiz tarafından yıkılarak, enkaz kaldırma işlemi gerçekleştiriliyor" ifadesine yer verildi.