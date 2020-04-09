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Kılıçdaroğlu'ndan Kulp saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 5 sivilin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz'in ailelerini telefonla aradı.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: kulp saldırısı Kemal Kılıçdaroğlu DiyarbakırSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 21:31
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