İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında, "Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu olmadığını belirtti.

Soylu, "Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri ile ilgili de Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." bilgisini verdi.

Soylu, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." açıklamasında bulundu.