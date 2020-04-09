Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 21 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 21 ev karantina altına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle ile 21 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, COVID-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
İlçe merkezinde 98 kişinin yaşadığı 21 ev ile bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı Aşağıçardak Mahallesi'nde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine karantinaya alınan yerler giriş çıkışa kapatıldı.
Öte yandan, Nizip Belediyesince bölgeye 1000'er sabun ve maske gönderildi.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri koronavirüs Gaziantep covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 21:31
Sıradaki Haber
Yılbaşından bu yana 22 bin terör operasyonu gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz