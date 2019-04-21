Türkiye
Keşan'da gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi
21 Nisan 2019 Pazar 10:45 - Son Güncelleme 21 Nisan 2019 Pazar 10:55
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobili Dörtyol kavşağında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 30 bin lira değerinde 25 gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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