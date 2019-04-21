Yerel seçimler nedeniyle çalışmalara ara verilen Meclis'te 23 Nisan hareketliliği yaşanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99'uncu açılış yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sabah Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, saat 11.30'da kutlamaları kabul edecek. Genel Kurul'da ise 23 Nisan gündemiyle özel oturum gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumu locadan izleyecek.
Liderler de Genel Kurul'da olacak.
Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri 10'ar dakika süreyle kürsüde olacak.
Akşam saatlerinde ise Meclis başkanının ev sahipliğinde 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.
Meclis Başkanı Şentop, 24 Nisan'da ise 30 ülkeden gelen dünya çocuklarını ağırlayacak.
Kaynak: TRT Haber