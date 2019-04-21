Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık bir haftadır Türkiye üzerinde etkili bulunan serin ve yağışlı hava kütlesinin yarından itibaren doğuya doğru hareket edeceği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan beş günlük tahminler ise şöyle;

Kaynak: TRT Haber