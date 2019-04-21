Türkiye
BUDO'nun Büyükçekmece-Mudanya seferleri sona eriyor
21 Nisan 2019 Pazar 09:33 - Son Güncelleme 21 Nisan 2019 Pazar 09:44
Bursa Deniz Otobüsleri, 3 yıldır sürdürdüğü Büyükçekmece-Mudanya hattı seferlerine, bu gece yarısı son veriyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) yapılan duyuruda, ''3 yıldır sürdürdüğümüz Büyükçekmece-Mudanya hattı seferlerimiz 21 Nisan gece yarısından itibaren yapılmayacaktır.'' denildi.
Bu hattı düzenli kullanan yolcuların, Mudanya-Emimönü hattını kullanmaları istendi.
Kaynak: TRT Haber
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