31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti ilk kez kamp yapacak. Kampa; milletvekilleri, il, ilçe belediye başkanları ve il başkanları katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da teşkilat ile buluşacak.

31 Mart seçim analizi geniş kapsamlı değerlendirilecek

Aslında yerel seçim sonuçları, seçimin hemen ardından dar kapsamda değerlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önce MYK ardından da MKYK toplandı. Partinin yetkili kurullarında sonuçlar ele alındı. Ancak geniş değerlendirme, 26-28 Nisan arasında Kızılcahamam'daki AK Parti kampında yapılacak.

Bu arada AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'na, İstanbul'da seçiminin yenilenmesi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek bir dilekçe sundu.

Yalnızca Ankara İl Başkanlığı değil 81 ilde yerel seçimlere ilişkin rapor hazırlanıyor. Oyların arttığı ya da azaldığı yerler ile sebeplerin yer aldığı raporlar, Kızılcahamam'da değerlendirilecek.

"Olağanüstü itiraz" karar süreci yakından takip ediliyor

YSK'nın kararının merakla beklendiği yerlerde biri de CHP. Hem AK Parti hem de MHP'nin olağanüstü itirazı ile başlayan süreç, CHP Genel Merkezi'nden dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: TRT Haber