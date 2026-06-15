Kekin içindeki nem tutucuyu yiyen çocuk zehirlendi

Antalya'da marketten alınan çikolatalı kekin içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içeren paketi çikolata sosu sanan 6 yaşındaki Alpaslan Büyüközer, ürünü kekin üzerine dökerek yedi.

Durumu fark eden aile, Zehir Danışma Merkezi'nden bilgi aldıktan sonra çocuğu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, çekilen röntgende mide ve bağırsaklarda görüldüğü belirlendi.

Tedavi sürecinde nöbet geçiren Alpaslan Büyüközer, 3 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"Oğlumuzu kaybedebilirdik"

Yaşadıkları süreci anlatan anne İlay Büyüközer, olayın ailece film izledikleri sırada meydana geldiğini belirtti.

Oğlunun tatlı yemek istediğini ve mutfağa gidip marketten aldıkları çikolatayı yediğini aktaran anne Büyüközer, "Uzun süre gelmeyince yanına gittim. Boş paketleri görünce bunları yiyip yemediğini sordum. Bana 'Çikolata sosu değil miydi?' dedi. O an çok panik olduk. Hemen Zehir Danışma Merkezi'ni aradık. İçeriğini sordular. Kokusunun demir gibi olduğunu söyleyince vakit kaybetmeden acile gitmemizi istediler" dedi.

Anne Büyüözer hastanede yapılan incelemelerde paketin içerisinde demir oksit bulunduğunun belirlendiğini belirterek, "Başta bunun bu kadar ciddi bir durum olacağını düşünmedik. Ancak test sonuçları geldikten sonra vücuttan kolay atılamayan bir madde olduğunu öğrendik. Röntgende oğlumun midesi ve bağırsaklarında görüldü. Daha sonra nöbet geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Halen nöbetin neden kaynaklandığını araştırıyoruz. Oğlum üç gün hastanede kaldı. Bu süreçte hem çok korktu hem de çok yıprandı. Şimdi hastanenin önünden bile geçmek istemiyor. Biz de çok korktuk. Oğlumuzu kaybedebilirdik" diye konuştu.

"Uyarı yazısı çok küçük"

Ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu savunan Büyüközer, "Paketin üzerinde 'yemeyiniz' ibaresi var ancak yazı çok küçük. Ben öğretmenim. Bu ürünlerin okul kantinlerinde de satıldığını duyuyorum. Birçok çocuk bu yazıyı okuyamaz, bazı çocukların okuma yazması bile yok. Hastanede bize demir fazlalığının böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebileceğini anlattılar. Daha ciddi sonuçlar yaşanabilirdi." dedi.

Büyüközer, başka çocukların aynı hataya düşmesini istemediklerini, üreticilerin uyarıları daha görünür hale getirebileceklerini ya da bu konuda farklı önlemler alabileceklerini vurguladı.

"Çocuklar sos ve baharat sanabiliyor"

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, gıda ambalajlarında kullanılan nem ve oksijen tutucu paketlerin ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla tercih edildiğini söyledi.

Gıda ambalajlarının içerisinde bulunan oksijenin ürünlerin daha hızlı bozulmasına neden olduğunu aktaran Manavoğlu, "Bu nedenle vakumlama, azot kullanımı ya da nem ve oksijen tutucu paketlerle ambalaj içerisindeki oksijen absorbe edilerek ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesi sağlanıyor" dedi.

Manavoğlu, bu amaçla silikajel ve demir bazlı oksijen tutucuların kullanıldığını belirterek, özellikle demir oksit içeren paketlerin çocuklar açısından risk oluşturabildiğini söyledi.

Manavoğlu, "Yetişkinler bu paketlerin ne amaçla kullanıldığını biliyor ancak küçük çocuklar bunları sos, baharat veya gıdanın üzerine dökülmesi gereken bir ürün sanabiliyor. Paketlerin üzerinde ‘Yemeyiniz’ uyarısı bulunsa da okuma yazması olmayan ya da küçük yaştaki çocuklar bunu fark etmeyebiliyor" diye konuştu.

"Ambalajlar daha dayanıklı olmalı"

Bu tür maddelerin tüketilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, "Özellikle demir tozu veya demir oksit içeren ürünler bağırsaklarda ve sindirim sisteminde ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka tıbbi destek alınmalı" dedi.

Manavoğlu, üreticilere de çağrıda bulunarak, "Bu paketlerin kolay açılmasını önleyecek daha dayanıklı malzemeler kullanılabilir. Kolay yırtılmayan ambalajlar tercih edilmesi benzer olayların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

Ailelerin paketli gıda tüketiminde çocukları yalnız bırakmaması gerektiğini belirten Manavoğlu, "Ürünlerin içerisinden çıkan nem ve oksijen tutucular çocukların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılmalı. Çocukların bu tür ürünleri tüketirken mutlaka ebeveyn gözetiminde olması gerekiyor" şeklinde konuştu.