Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kediyi kurtarmak için D-100 trafiğini durdurdu
[Fotoğraf: DHA]
D-100 karayolunda mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadın sürücü, yolu trafiğe kapatarak kediyi kurtardı. Kedinin kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merter D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi.
Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, metrobüs bariyerlerine yakın noktada bir kedi gördü.
Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın, otomobilini en sol şeritte durdurdu.
Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardım etti.
Kadın, yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtardı. Yardımsever kadın kediyi aracına aldı.
Kurtarma çalışması sırasında bir süre duran trafik daha sonra normale döndü.
Son Haberler
- 18:43
- 18:23
- 18:09
- 18:33
- 17:59
Sıradaki Haber
Ayasofya Camii'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz