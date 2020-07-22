Olay, dün akşam saatlerinde Merter D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi.

Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, metrobüs bariyerlerine yakın noktada bir kedi gördü.

Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın, otomobilini en sol şeritte durdurdu.

Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardım etti.

Kadın, yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtardı. Yardımsever kadın kediyi aracına aldı.

Kurtarma çalışması sırasında bir süre duran trafik daha sonra normale döndü.