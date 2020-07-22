İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kiliseydi... 1453'ten 1934'e kadar camiydi... 86 yıldır da müze olarak hizmet veren Ayasofya, yeniden camiye dönüşüyor. İlk namaz için son hazırlıklar tamamlandı.

Müze olmasının ardından çeşitli dönemlerde restorasyonlardan geçen Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020'de cuma namazıyla ibadete açılacağını bildirmesinin ardından hazırlıklar hız kazandı.

Ücretsiz ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camisi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin protokolle Ayasofya Camii'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü de belirlendi.

Ayasofya Camii'nin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerin muhafazası, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve iç mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilirken, Ayasofya Camii'ndeki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek.

Ayasofya Camii'ni, yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya Camii'nde 2 imam ve 4 müezzin görevlendirilecek.

Namaz sırasında perdeleme yapılacak

Ayasofya Camii'ndeki resim ve tasvirlerin kapatılmasında ışık kullanılmayacak. Namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

Binanın tarihi dokusuna ve mimarisine zarar verilmemesi amaçlanırken caminin zemini halı ile kaplanıyor.

Açılış hazırlıkları

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılış töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 1500 civarında kişinin yer alması bekleniyor.

Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda Hürrem Sultan Hamamı'nın bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu.

Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik önlemi aldı.