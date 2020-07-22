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Ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarlada çalıştığı sırada ayının saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı.
Kazantaş köyünde tarlasında çalıştığı sırada bir ayının saldırısına uğrayan çiftçi Abdurrahman Bozdağ'ın sesini duyan çevredekiler yardıma koştu.
Ağır yaralanan Bozdağ, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozdağ, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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