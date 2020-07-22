Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi
Van, Hatay ve Iğdır'da hudut birlikleri kaçak sigara ve uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirdi.
Hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.
MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 bin 780 paket sigara, 85 bin uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu, 4 bin 716 gram kubar esrar, 24 cep telefonu, 1334 tıbbi ilaç ve 734 zirai ilaç ele geçirildi."
Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8.780 paket sigara, 85 bin adet uyuşturucu hap, 24 kg esrar, 53 kg uyuşturucu madde, 4.716 g kubar esrar, 1.334 adet tıbbi ve 734 adet zirai ilaç ele geçirildi.https://t.co/7VQYllcOHr#MSB #TSK pic.twitter.com/RQKA5j4yIB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
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